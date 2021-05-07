Киев, 7 мая, 2021, 05:08 — ИА Регнум. «Продуктивным времяпровождением» назвал госсекретарь США Энтони Блинкен свой визит на Украину. Об этом сообщил сам политик 7 мая в своём Twitter.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

Блинкен остался доволен результатами встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и с другими официальными лицами. Госсекретарь США заявил, что Соединённые Штаты «полны решимости» перед лицом российской агрессии, а также в поддержке реформ на Украине, призванных обеспечить «суверенное, демократическое и процветающее» будущее этой страны.

Напомним, официальный визит госсекретаря США Блинкена на Украину состоялся 6 мая. Политик встретился в Киеве с депутатами Верховной рады, с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, президентом Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Также Блинкен совместно с Кулебой и главой неканонической Православной церкви Украины митрополитом Епифанием возложил цветы к мемориалу в память о жертвах войны в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Зеленский рассказал о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.