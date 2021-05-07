Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Функция добровольных пожертвований Tip Jar появилась в англоязычном сегменте социальной сети Twitter, 6 мая сообщается на сайте компании, владеющей сервисом.

Отмечается, что направить средства можно будет не всем, а только ограниченному кругу «авторов, журналистов, экспертов и некоммерческих организаций». В компании пообещали, что охват лиц, которые могут получать пожертвования, будет расширен.

Также планируется увеличить языковой охват, введя функцию в другие сегменты Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Twitter появилась функция, с помощью которой пользователи могут менять грубые посты на более вежливые.

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