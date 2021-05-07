Мадрид, , 04:48 — REGNUM Пять книг, написанных итальянским учёным эпохи Возрождения Галилео Галилеем пропали из Национальной библиотеки в Испании. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба министерства культуры страны.

В середине марта текущего года стало известно об исчезновении из библиотеки трактата Siderus nuncius, который был написан Галилеем в 1610 году. При этом о подмене оригинала трактата на копию в библиотеке узнали в 2014 году, но руководство библиотеки решило скрыть пропажу, поэтому в полицию об этом сообщили лишь в 2018 году. Широкую огласку факт пропажи трактата получил лишь недавно.

Специально созданная после этого комиссия для расследования инцидента провела в библиотеке ревизию, в результате которой выяснилось, что всего пропали сразу пять трактатов Галилея. Всего же в библиотеке недосчитались почти 15 тысяч ценных книг и документов, значившихся в базе. Установлено, что большая часть книг и документов пропала в 1980—1990-х годах, в основном во время кражи в 1987 году.

Стоимость 54 пропавших книг составляет около пяти тысяч евро. Списки всех пропавших ценностей были переданы Национальной полиции.

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