Якутск, , 04:47 — REGNUM В соцсетях и мессенджерах Якутии обсуждают слухи о якобы запланированном продлении майских выходных.

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Подписчики сообщают, что такое решение уже принято правительством республики, при этом уточняется, что отдых продлят только тем, кто привился от коронавируса.

«Такая идея действительно обсуждается. Суть заключается в том, чтобы жители республики могли по месту работы рассчитывать на дополнительные выходные дни в день и после получения вакцины, но окончательного решения пока нет. В случае принятия такового решения об этом будет сообщено», — пояснила ЯСИА министр труда и социального развития Якутии Елены Волкова.

Отметим, в Якутии отмечается устойчивый рост новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о продлении майских праздников в России оказалось оправданным, поскольку заболеваемость COVID-19 снижается. Об этом 6 мая заявил президент РФ Владимир Путин.