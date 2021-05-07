Рабочий посёлок Северомуйск, Бурятия, , 05:39 — REGNUM В Муйском районе Бурятии утром 7 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Бурятии.

По его данным, сейсмособытие на территории Муйского района произошло в 04:50 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к югу от Северомуйска.

Отмечается, что в районе населённого пункта толчки не ощущались, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в океане у юго-восточного побережья Камчатки в ночь на 6 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Камчатки