Красноярск, , 05:38 — REGNUM В пятницу, 7 мая, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +20…+22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:20 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 7 на 8 мая ожидается до +8…+10 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Скорость юго-восточного (с переходом на западный) ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В субботу, 8 мая, в Красноярске до +14…+16 °C днём и +4…+6 °C ночью, облачно, ночью небольшой дождь.

В воскресенье, 9 мая, в Красноярске ожидается до +9…+11 °C днём. Ночью — до +4…+5 °C. Облачно, небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 мая на юге Таймырского МР ожидается юго-восточный ветер на порывах до 17−22 м/с. В Туруханском районе местами сильные осадки (дождь, мокрый снег), южный ветер на порывах до 15−18 м/с. В Эвенкийском МР местами сильные дожди, южный ветер на порывах до 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края западный ветер на порывах до 15−18 м/с, местами грозы, на севере центральных районов местами сильные дожди.