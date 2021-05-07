Тюмень, , 04:26 — REGNUM В Тюмени в результате резкого торможения автобуса пострадали двое детей и женщина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

ДТП произошло вечером 5 мая на ул. Республики. По предварительным данным, водитель автобуса «ЛИАЗ» маршрута №17 резко затормозил. В салоне находились 70 пассажиров. В результате маневра трое из них пострадали — это четырёхлетний мальчик, семилетняя девочка и женщина 34-х лет. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Как выяснилось, 40-летний водитель автобуса только в 2021 году шесть раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, отмечают в ГИБДД по Тюменской области.