Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Аккаунт, созданный для дублирования заявлений экс-президента США Дональда Трампа был заблокирован администрацией социальной сети Twitter. Об этом 7 мая сообщает телеканал NBC News.

Учётная запись под названием DJTDesk (сокращение от Donald J. Trump Desk — рабочий стол Дональда Трампа) была заблокирована через несколько часов после регистрации. В описании профиля было указано, что он создан для копирования информации с портала From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). Портал был запущен Трампом на сайте Save America, созданном для сторонников экс-президента США.

Представитель Twitter пояснил, что, следуя правилам предотвращения уклонения от блокировки, руководство социальной сети будет ограничивать деятельность аккаунтов, которые созданы в качестве замены или продвижения заблокированных учётных записей.

В свою очередь, представитель бывшего американского лидера Джейсон Миллер уточнил, что аккаунт не был создан лицами, аффилированными с Трампом, или с их согласия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании экс-президентом США Трампом сайта для общения со сторонниками. В настоящее время Трампу ограничен доступ в социальные сети Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch и ряд других.

