Бразилиа, 7 мая 2021, 04:23 — REGNUM Коронавирусной инфекцией мог дважды переболеть президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом бразильский лидер заявил 6 мая в видеотрансляции на своей странице в Facebook.
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По его словам, симптомы нового возможного заражения коронавирусом он заметил у себя несколько дней назад. Болсонару утверждает, что после этого принял лекарства и на следующий день чувствовал себя нормально.
Президент не уточнил, делал ли он тест на SARS-CoV-2. Глава государства также осудил тех, критикует альтернативные лекарства от COVID-19, даже если их эффективность не доказана учеными. Болсонару переболел коронавирусной инфекцией в июле 2020 года
Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая общее выявленных число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии превысило 15 млн и составило 15 003 563. С начала пандемии была подтверждена смерть 416 949 пациентов с осложнениями от COVID-19.
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