Якутск, , 04:19 — REGNUM В Якутии с 9 мая начнётся приём заявок среди социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на предоставление грантов главы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики 7 мая.

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В этом году сумму грантов значительно увеличили — 103 млн 539 тыс. 883 рубля.

«По итогам 2019 года Якутия вошла в десятку лучших регионов, которые поддерживают институт гражданского общества. Мы получили достойное девятое место и уже занимаем лидирующую позицию по Дальнему Востоку, согласно всем рейтингам и оценкам», — сказал министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Степан Саргыдаев.

На конкурс принимают проекты по 25 направлениям, в прошлом году — по 16.

«В 2019 году поступило 256 заявок от 237 организаций. По результатам независимой экспертизы поддержку получили 43 проекта на сумму более 56 млн рублей. В этом году поступили дополнительные средства из федерального бюджета, поэтому мы рассчитываем, что поступит не менее 250 заявок», — добавил Саргыдаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на поддержку некоммерческих организаций (НКО) Удмуртии будет направлено грантов на общую сумму 20 млн рублей. Их этих средств 10 млн рублей будет выделено из фонда президентских грантов, еще 10 млн рублей — из бюджета республики.