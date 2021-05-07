Петропавловск-Камчатский, , 04:07 — REGNUM На Камчатке с начала пожароопасного периода зарегистрировано уже десять случаев загорания сухой растительности — выгорело более четырёх гектаров. Только за последние сутки произошло семь загораний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 мая в региональном управлении МЧС.

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В Елизовском районе пожарным пришлось тушить три несанкционированных пала. Самое крупное возгорание сухой растительности произошло на улице Полевой в Мильковском районе. Огнём было охвачено около девяти тыс. кв. м. заброшенных полей.

Ещё два пожара произошло в Петропавловске-Камчатском и один — в Быстринском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного периода 2021 года, по данным на 5 мая, на территории Сибири зарегистрировано 382 очага природных пожаров — на общей площади более 5,3 тысячи гектаров.