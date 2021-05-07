Сент-Клауд, США, , 04:00 — REGNUM Переговоры с грабителями, взявшими в заложники сотрудников банка, начали сотрудники полиции в американском штате Миннесота. Об этом 7 мая сообщает телеканал Fox News.

По предварительным данным, один или несколько злоумышленников ворвались в банк Wells Fargo в городе Сент-Клауд. Предполагается, что сотрудники банка были взяты в заложники при попытке ограбления. При этом неизвестно, сколько сотрудников находится в банке. Информация о пострадавших не поступала.

Сигнал об ограблении сотрудники полиции получили около15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). В операции принимают участие сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Никаких требований от предполагаемых преступников на данный момент не поступало.

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