Тегеран, , 06:18 — REGNUM 6 мая глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что переговоры в Вене ведутся в рамках принципов, установленных Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он также заявил о достижении определенного прогресса в вопросе отмены санкций, связанных с СВПД.

В ответ на вопрос о некоторых серьезных разногласиях на переговорах, высокопоставленный чиновник отметил, что, учитывая тот факт, что переговоры все еще продолжаются, все предпринятые в данном ключе шаги являются многообещающими, поэтому утверждения о том, что есть некоторые разногласия, ведущие к срыву общего переговорного процесса, не соответствуют действительности.

Он также подчеркнул, что при нынешней процедуре можно было бы предсказать, что благодаря навыкам и возможностям иранской переговорной команды снятие санкций достижимо при соблюдении красных линий высших органов власти страны, принимающих решения.

Чиновник также сообщил, что в рамках нынешнего процесса венских переговоров, как подчеркнул президент страны на заседании кабинета министров, полная отмена санкций не является недосягаемой целью.