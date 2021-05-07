Тегеран, , 06:19 — REGNUM Крупная партия наркотиков была конфискована в уезде Рудан провинции Хормозган на юге Ирана, заявил провинциальный начальник полиции 6 мая. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Командующий полицией провинции Хормозган бригадный генерал Голамреза Джафари рассказал об этом, заявив, что усилиями антинаркотической полиции провинции Хормозган на маршруте Рудан — Бандар-Аббас была обнаружена банда, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков.

«В ходе осмотра прицепа было изъято 135 упаковок опия общим весом 1360 кг, которые были искусно помещены в грузовик, и в связи с этим были арестованы два контрабандиста», — отметил он.

По словам начальника полиции, в прошлом году усилиями полицейских сил Хормозгана было задержано около 88 тонн различных наркотиков и изъято 1063 транспортных средства в связи с перевозкой и оборотом запрещенных наркотиков.