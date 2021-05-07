Москва, 7 мая, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела банка «Русский инвестиционный альянс» (РИАБанк) 24 июня 2021 года планирует рассмотреть претензии конкурсного управляющего к шести бывшим топ-менеджерам. С них требуют солидарной компенсации убытков в размере более 708 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Истец требует взыскания 708,597 млн рублей с экс-главы правления Бориса Липкина, бывшего главного бухгалтера Станислава Шека, Натальи Левиной, экс-члена правления Максима Скочко, акционера Елены Опланчук и Дмитрия Попова. Слушания по делу, назначенные на апрель 2021 года, были отложены в связи с необходимостью предоставить дополнительные документы по делу.

Напомним, банк был признан банкротом в октябре 2017 года, лишившись лицензии 17 августа того же года. Конкурсным управляющим АО назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». На начало апреля 2021 года у «РИАБанка» были установлены долги перед 161 кредитором на общую сумму 2,284 млрд рублей.

К моменту отзыва лицензии организация по размеру активов в своем сегменте занимала 334-е место в РФ. Регулятор тогда сообщал, что банк был вовлечён в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денег за пределы РФ.