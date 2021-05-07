Тегеран, , 06:55 — REGNUM Западные страны потребовали ликвидации передовых центрифуг Ирана, однако Тегеран не собирается принимать такое требование, заявляет Press TV. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 мая.

Press TV стало известно, что Иран не примет новые требования, выдвинутые Соединенными Штатами и европейскими странами в ходе дипломатического процесса, проводимого в рамках потенциального возобновления ядерного соглашения 2015 года.

В заявлении Press TV отмечается, что США и европейские страны, подписавшие соглашение, по-видимому, стремятся к уничтожению центрифуг нового поколения Ирана в обмен на временную приостановку некоторых санкций, связанных с ядерной сделкой, официально названной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

В соответствии с СВПД передовые центрифуги Ирана, включая IR-4, IR-6 и IR-9, должны храниться под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом ядерная сделка не предусматривает уничтожения данных центрифуг.

Press TV получило информацию о том, что не только Иран не уступит чрезмерным требованиям западных стран, но и в случае настойчивости со стороны остальных участников существует возможность полного срыва СВПД, а не только переговоров в Вене.