Петропавловск-Камчатский, , 03:54 — REGNUM На Камчатке в Соболевском районе 6 мая загорелось маломерное рыболовное судно. Сообщение о пожаре поступило в 22:04 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Судно было пришвартовано к береговой косе. Возгорание произошло в трюме. Огнём было охвачено 20 кв. м.

Уже в 22:40 силами трех сотрудников пожарного поста возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские пожарные 4 мая ликвидировали крупный пожар в цельнометаллическом ангаре в Невском районе города. Погибших и пострадавших не обнаружено.