Тегеран, , 07:16 — REGNUM 6 мая министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением по случаю Международного дня Палестины, который отмечается в последнюю пятницу священного месяца Рамадан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ниже приводится текст заявления:

Историческая стратегия Имама Хомейни, назвавшего последнюю пятницу священного месяца Рамадан днем Палестины, сохранила идеал освобождения Палестины, раскрыв угнетение и преступления сионистов против угнетенного палестинского народа.

Сегодня, в то время, когда преступления и угнетение сионистского режима апартеида и нарушения прав палестинцев усилились, мы всячески поддерживаем Палестину в данном направлении.

В этот день мусульмане и стремящиеся к свободе народы мира сыграют ценную роль в укреплении морального духа палестинского народа и отражении злой политики Израиля, особенно в уничтожении и перемещении жителей священной Палестины.

Исламская Республика Иран считает, что прочный мир и стабильность в Палестине могут быть достигнуты только путем урегулирования основополагающих вопросов палестинского кризиса.

Палестинский кризис будет разрешен путем прекращения оккупации, возвращения беженцев, определения будущей палестинской системы путем обращения ко всем жителям с просьбой проголосовать на референдуме и, наконец, формирования единого палестинского государства.