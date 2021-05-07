Тегеран, , 07:53 — REGNUM 6 мая спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф в своем послании заявил, что сегодня баланс сил в Палестине и регионе отвечает интересам Оси сопротивления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании, посвященном Международному дню Палестины, Калибаф заявил, что сопротивление и единство палестинских групп являются единственным путём для палестинцев в борьбе с сионистским режимом Израиля.

Калибаф подчеркнул, что баланс сил в Палестине и регионе благоприятствует сопротивлению. Он также отметил, что реализация плана по освобождению законных территорий является обязанностью всех палестинцев и всех политических, оппозиционных, народных групп, институтов Палестины и исламской уммы.

По словам спикера, несмотря на попытки и давление нормализовать отношения между сионистским режимом и несколькими арабскими правителями, исламская умма, все народы региона и многие правительства не отступят от плана освобождения Палестины и создания независимого палестинского государства.