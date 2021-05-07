Тегеран, , 06:36 — REGNUM 6 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам и главный переговорщик по ядерной программе Аббас Арагчи прибыл в Вену (Австрия) для участия в 4-м раунде переговоров Совместной комиссии по иранской ядерной сделке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Арагчи прибыл в Вену (Австрия) для участия в четвертом раунде переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий, известному как СВПД.

Ранее иранский представитель встретится с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси для обсуждения последних событий вокруг переговоров по ядерной программе страны.

Заседания Совместной комиссии по СВПД с целью оживления ядерной сделки путем отмены санкций США, введенных в отношении Ирана, и двустороннего возвращения Вашингтона и Тегерана к обязательствам по ядерной сделке проходят со 2 апреля 2021 года.