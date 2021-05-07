Тегеран, , 06:34 — REGNUM 6 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что общая смертность от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысила 73 906 человек, причем 338 иранцев скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 338 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 73 906», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 18 409 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2441 человек был госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 057 692 пациента из общего числа 2 610 018 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 5515 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. К настоящему времени по всей стране было проведено 16 652 514 диагностических тестов на выявление смертельного вируса.