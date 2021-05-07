Тегеран, , 06:33 — REGNUM 6 мая официальный представитель иранской свободной зоны Арванд заявил, что с начала текущего иранского года (начавшегося 21 марта 2021 года) через зону было экспортировано ненефтяных товаров на сумму 61 миллион долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель по инвестициям и развитию бизнеса в свободной зоне Арванд Али Мусави отметил, что данный показатель демонстрирует огромный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда экспорт составил всего 10 миллионов долларов.

Строительные материалы, клинкер, минеральные продукты, асфальт, промышленные масла, продукты питания и молочные продукты находились среди основных экспортируемых товаров. По словам Мусави, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Китай, страны СНГ, Австралия и Германия являлись ключевыми направлениями экспорта в соответствующий период.

Он также сообщил, что свободная зона Арванд имеет доход в размере 3 миллионов долларов от транзита, поскольку расположена в районе слияния рек Арванд и Карун на юго-западе Ирана.