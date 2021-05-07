Тегеран, , 06:32 — REGNUM Ведущие политические и религиозные партии Пакистана, называющие установление связей с Тель-Авивом предательством по отношению к угнетенным палестинцам, подчеркнули необходимость формирования нового регионального блока с Исламской Республикой Иран и Пакистаном с целью содействия разрешению палестинского вопроса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 мая.

Представители партий выступали на семинаре под названием «Нормализация отношений с Израилем, предательство в отношении исламской уммы», организованном Палестинским фондом Пакистана (PLFP) в Карачи.

Семинар был проведен накануне Всемирного дня Палестины. В нем приняли участие представители и высокопоставленные члены партии Техрик-и-Инсаф (правящая партия Пакистана), Пакистанской мусульманской лиги Наваз, Пакистанской народной партии, Джамаат-и-Ислами, движения Муттахида Кауми (MQM), Джамиат Улема-и-Пакистан (JUP) и Меджлиса Вахдат-и-Муслимин (MWM).

Пакистанские политические лидеры заявили о своей твердой поддержке палестинского народа, защищая сопротивление оккупационному режиму в Иерусалиме и выступая против любой нормализации отношений с Израилем.

По их мнению, решение палестинского вопроса требует регионального консенсуса и сплоченного подхода сторонников освобождения Иерусалима, и для этого в регионе должен быть сформирован новый блок с присутствием Ирана и Пакистана, включая Малайзию и Турцию.