Владивосток, , 03:57 — REGNUM В селе Анучино Приморского края после тушения пожара в доме обнаружены тела мужчины и женщины, ещё трёх человек доставила в больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По предварительной версии в доме случилось короткое замыкание электропроводки электрического щита. В результате пожара погибли женщина 1956 года рождения и мужчина 1988 года рождения. Три человека отравились угарным газом.

По факту смерти людей проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка после пожара.