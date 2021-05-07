Тегеран, , 06:26 — REGNUM 6 мая президент Ирана Хасан Рухани распорядился об открытии нескольких гражданских, образовательных, исследовательских и благотворительных проектов для университетов и других высших учебных заведений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани отметил, что проекты направлены на то, чтобы связать университеты с промышленными центрами, а учебные заведения находились в постоянном контакте с исследовательскими центрами.

Он подчеркнул, что статистические данные показывают, что в Иране произошли позитивные сдвиги в области науки и техники, инноваций и компаний, основанных на знаниях.

Проекты включали 105 гражданских объектов общей площадью 107 000 квадратных метров, 23 исследовательских проекта, 53 проекта строительства студенческих общежитий площадью 28 340 квадратных метров и многое другое.

Президент также торжественно открыл несколько проектов министерства образования, в том числе 268 учебных заведений в 15 провинциях.

В общей сложности эти проекты, как ожидается, создадут почти 1000 дополнительных рабочих мест.