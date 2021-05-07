Тегеран, , 06:21 — REGNUM Два иранских спортсмена вышли в финал олимпийского отборочного турнира по гребле на каноэ в Таиланде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 мая.

Отборочный турнир, который начался 5 мая в Паттайе (Таиланд), продолжился 6 мая соревнованиями по мужеской и женской гребле на каноэ.

Иранка Хеди Каземи финишировала за 44,75 секунды и заняла второе место в женской категории на 200 метров, пробившись в финал. Юка Уно из Японии финишировала в этой категории за 43,247 секунды и заняла первое место.

В мужской категории на 1000 метров иранец Али Акамирзаей финишировал за 3:45.212 и вышел в финал, заняв первое место.

Напомним, что победители отборочного турнира по гребле на каноэ будут квалифицированы на Олимпийские игры в Токио.