Магадан, , 03:56 — REGNUM Всего 277 жителей Магаданской области на утро 7 мая подали заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн», пишет «Магаданская правда».

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Уточняется, что те, кто уже размещал данные своих родственников-героев в 2020 году и не собирается вносить изменения, могут повторить одобренную ранее заявку в шествии.

Авторы одобренных заявок получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт «Бессмертного полка онлайн» в Ростовской области подвергся атаке — в ночь на 5 мая хакеры подписали фотографии бойцов Красной армии именами нацистских преступников.