Южно-Сахалинск, , 03:34 — REGNUM Сахалин готовится встретить День Победы в обычном формате, но все мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 мая в правительстве островного региона.

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7 мая в Чехов-центре состоится торжественное мероприятие, на котором будут чествовать ветеранов.

Большой военный парад на площади Победы в Южно-Сахалинске начнётся 9 мая в 10:00 по местному времени. В 11:00 состоится возложение венков и цветов к Вечному огню на площади Славы.

На площади Победы в 20:30 выступит Кремлёвский оркестр, а в 22:00 начнётся праздничный салют.

Всевозможные акции, экскурсии, квесты и соревнования пройдут в культурно-спортивных учреждениях области.

«На Холмском перевале у мемориала состоится торжественный митинг. В Макарове и Тымовском в честь Великой Победы проведут легкоатлетический пробег», — уточнили организаторы.

Во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны состоятся персональный поздравительные программы — героев поздравят творческие коллективы и военный оркестр.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы в Хабаровске пройдёт акция «Майский вальс» с участием более 100 пар.