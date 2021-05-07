Тюмень, , 03:29 — REGNUM Арбитражный суд Тюменской области, рассмотрев иск генподрядчика Амурского газоперерабатывающего завода (часть проекта «Сила Сибири»), утвердил мировое соглашение между сторонами. Ответчик в лице China Petroleum Engineering & Construction Corporation обязался выплатить 1,3 млрд рублей компании из дивизиона «Сибура» — АО «НИПИгазпереработка», передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан в конце февраля 2021 года. Изначально речь шла о претензиях на 1 124 421 562,26 рубля, но в ходе слушаний истец увеличил сумму на 330 455 238,63 рубля в части основного долга и в части неустойки на 14 537 845,57 рубля. По условиям мирового соглашения, истец отказался от неустойки — 75,112 млн рублей. Таким образом, размер основного долга с учетом курсовой разницы составил 1 389 652 765 рублей. Ответчик обязался перечислить истцу денежные средства «не позднее трёх рабочих дней с момента отмены арбитражным судом Амурской области мер по обеспечению иска» по другому спору.

Напомним, китайская компания выступает участником проекта по строительству Амурского ГПЗ и работает в сфере проектирования, создания некоторого оборудования. Помимо уже разрешенных судом претензий у «НИПИгазпереработка» к иностранному партнёру есть ещё один иск — на 1,42 млрд рублей. Он рассматривается в арбитраже Приамурья. Заседание по этому делу назначено на 17 мая 2021 года, а 6 мая суд отменил обеспечительные меры, что позволит ответчику выполнить условия мирового соглашения по первому спору.