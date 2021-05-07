Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 03:28 — REGNUM Большое число жертв в ходе операции в фавелах объяснил замглавы полиции бразильского штата Рио-де-Жанейро по оперативным вопросам комиссар Фелипе Кури 7 мая в ходе пресс-конференции.

Кури заявил, что убитые в перестрелке с полицией люди были из числа подозреваемых в различных преступлениях и покушались на жизнь полицейских. У полиции, по словам Кури, не было другого выхода, кроме как открыть стрельбу и отразить агрессию предполагаемых преступников. Кроме того, Кури напомнил, что в ходе полицейской операции погиб один из сотрудников.

Кури уточнил, что на вооружённых людей полицейские наткнулись в ходе операции в фавелах, и были вынуждены открыть ответный огонь, что и привело к многочисленным жертвам. Также Кури сообщил, что силовиками были изъяты 16 пистолетов, шесть винтовок, пистолет-пулемёт, 12 гранат и ружье 12 калибра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правозащитная организация Amnesty International потребовала от главы Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро объяснить большое количество жертв в ходе полицейской операции по пресечению незаконной наркоторговли.

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