Тула, , 03:08 — REGNUM В арбитраж Тульской области поступил иск о несостоятельности, который адресован ООО «Тульская типография». Претензии кредитора судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает ООО «Тверское социально-реабилитационное предприятие № 2 Всероссийского общества глухих». Претензии в суд поступили 6 мая 2021 года. Сумма исковых требований — 52 138 481 рубль.

В 2020 году это же общество пыталось обанкротить типографию, предъявив долги в том же размере, но в апреле 2021 года суд прекратил производство по делу, указав, что «в материалах дела не обнаружены сведения, позволяющие с достаточно высокой степенью вероятности сделать заключение о наличии у должника имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве». Этому предшествовал финансовый иск, по которому в 2019 году стороны подписали мировое соглашение. Последний платёж по нему должны были внести не позднее июля 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, типография создана в июне 2013 года. Её уставный капитал — 120 тыс. рублей. Управляет активом сам собственник — ООО «УК «Профиль» (бенефициары — Юлия Мельникова и Татьяна Шаховцева). На предприятии трудятся около 130 человек. На сайте компании уточняется, что она ведет историю с 1962 года и была создана как учебно-производственная база издательства при Министерстве легкой промышленности СССР.