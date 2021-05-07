Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Указ о продлении режима чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в отношении Сирии подписал президент США Джозеф Байден. Это следует из сообщения, распространённого 7 мая пресс-службой Белого дома.

«Действия сирийского режима создают чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии», —говорится в указе.

Продление режима ЧС позволяет США сохранять в силе ряд ограничительных мер в отношении Сирии. В частности, продлевается блокировка активов и имущества физических и юридических лиц, связанных с правительством Сирии. Кроме того, сохраняется запрет на экспорт товаров и услуг в Сирию.

Аналогичные указы Байден подписал в отношении Центральноафриканской Республики и Ирака в связи с ситуациями в этих странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство России напомнило США о незаконности их военного присутствия в Сирии.

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