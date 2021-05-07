7 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили призыв американского госсекретаря к России «прекратить агрессию» против Украины.

Елизавета Коробова, , 09:01 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США поддерживают Киев и обращаются к России с просьбой «прекратить агрессию» против Украины, вызвало жаркую дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 7 мая в социальной сети Facebook.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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«Блинкин давно наблюдает, но до сих пор ни одной фотографии российских войск в зоне конфликта», — отметил Aleksej M.

Многие пользователи считают, что заявление Блинкена не носит рационального характера и просто продиктовано необходимостью пожурить Российскую Федерацию за наличие интересов вокруг Украины.

«С таким же успехом, он может требовать от России прекратить агрессию против созвездия Альфа Центавра. Суть и содержание целей требования не изменится. Есть виновный и неважно, в чём и где», — написал Павел К.

Некоторые комментаторы убеждены, что подобные речи представителей США выглядят настолько нелепо, что в них уже просто никто не верит.

«Как же задолбали эти любители софистики. Считают всех людей на земле тупыми. А некоторые подпевалы мозг свой уже отключили. Дебилы!» — пишет Борис Б.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

Часть людей указала на абсолютное лицемерие, которое присутствует в речах Блинкена. От его взора почему-то уходят многочисленные факты преступления украинских вооружённых сил на территории Донбасса.

«И абсолютно не замечаем убитых детей и стариков Донбасса, голоса Крымчан и прочую, не имеющую к серьёзной геополитике «ерунду» на манер марширующих по Киеву нациков, дискриминации русского языка и его носителей. А также не замечаем ополовиненное население этой, некогда потрясающей республики, ситуацию в ней же с Ковидом, тарифами на коммуналку и полностью раздеребаненную промышленность. Нет-нет, не надо распыляться на мелочи, господин Блинкин. Зрите в суть!» — обращается Margarita S.

Ряд пользователей призвали американского посланника не указывать России, что ей делать в рамках своих интересов. Люди убеждены, что Украина неразрывно связана с Российской Федерацией и Россия останется в этом регионе навсегда.

«Да шёл бы он лесом! Украина — территория наших геополитических интересов, исконно русская земля. И мнение англосаксов нам неинтересно», — отметил Николай Г.

Дом в ДНР, разрушенный после обстрела со стороны ВСУ © ИА Красная Весна

Нашлись и те, кто призвал Блинкена сначала вывести американские войска из всевозможных стран мира и только потом обращаться с призывами к России.

«Сначала покиньте Алльмандию, Полянию, Афганистан, Сирию, Прибалдею, Джапанез, а затем уж что-нибудь требуйте. А Украина — русская земля и будет ею, несмотря на завывания Европы и Соединённых Штатов. Кстати, как насчёт мексиканских территорий, Аляски? Отдавать собираетесь назад?» — задаётся вопросом Светлана И.

Напомним, 6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, что США поддерживают Киев и обращаются к России с просьбой «прекратить агрессию» против Украины.