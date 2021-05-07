7 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили присуждение американской вакцине от коронавируса звания лучшей среди своих конкурентов.

Елизавета Коробова, , 09:04 — REGNUM Решение жюри Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) о том, чтобы признать лучшей вакциной от COVID-19 разработку американской компании Moderna и Национального института здоровья США, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Люди выразили своё мнение по этому поводу 6 мая в социальной сети Facebook.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Если уж Спутник занял второе место, пропустив вперёд только американцев, значит, «Спутник V» реально лучшая вакцина в мире. Правда, лично я в этом и не сомневалась», — поделилась своим мнением Ольга С.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены данному решению. Люди убеждены, что американцы могли дать премию только собственной разработке, не взирая даже на здравый смысл.

«Смешно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Конгресс проходил в Америке, и оценивали американцы, которые произвели эту вакцину, поэтому он и называется всемирным», — написал Михаил К.

Вакцина Moderna (сс) Senior Airman Eugene Oliver

Некоторые комментаторы уверены, что те, кто решал, кому предоставить победу на этом конкурсе, знали заранее название главного призёра. Данные победители спускаются сверху, от американского руководства.

«Чтобы я удивилась. Таки нет! Деньги, деньги, всюду деньги, господа. За вакцину там и не думали. Тем более за российскую. Это табу для них по указанию сверху», — считает Раиса Д.

Часть людей отметила, что большинство адекватных людей, которые следили за данной премией, всё прекрасно понимают и знают, что голосование проходило необъективно.

«Логика под их черепушки не проникает. Они что, действительно всех принимают за идиотов? Производителя «лучшей» вакцины освободили от ответственности за последствия её применения. Ага, лучшая. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются. Ещё бы. Неужели кто-то думает, что они подноготную конкретного лоббирования американской вакцины раскроют?» — пишет Владимир А.

Отдельные пользователи решили занять позицию, согласно которой лучше вообще не обращать внимание на подобны мероприятия, а заниматься своей вакциной на территории своей страны.

«Да пусть говорят что хотят, главное — для нас самая лучшая наша. Было бы удивительно, если бы американская не оказалась первой. На то и конгресс собирали», — отметил Акдаулет С.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашлись и те, которые отметили, что Соединённые Штаты устроили, по сути, гонку вакцин, причём во время разгара пандемии опаснейшего вируса.

«Прямо олимпиада какая-то! Одна вакцина обходит другую. А где состязаются, на каких «стадионах»? На людских жизнях!» — указала Ludmila L.

Напомним, 6 мая жюри Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) признало лучшей вакциной от COVID-19 разработку американской компании Moderna и Национального института здоровья США. Препарат обошёл в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, «Спутник V» и препарат для животных Zoetis.