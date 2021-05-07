Владивосток, , 02:35 — REGNUM В аэропорту Владивостока пассажира-инвалида при регистрации на рейс обязали оплатить перевозку костылей как дополнительного места багажа, что явилось причиной жалобы в дальневосточную транспортную прокуратуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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«По обращению жительницы Владивостока проведена проверка в части обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Согласно Федеральным авиационным правилам, пассажиры, использующие костыли, ходунки, трости, кресла-коляски, имеют право провозить их в качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком и без взимания дополнительной платы», — пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что при покупке авиабилетов инвалиду разъяснили права на возможность бесплатного провоза костылей. Однако при регистрации на рейс в аэропорту ему неправомерно указали на необходимость оплаты перевозки костылей как дополнительного места багажа, что нарушило права пассажира.

Транспортный прокурор внёс гендиректору аэропорта Владивостока представление об устранении нарушений и привлечении к ответственности виновных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прокуратура вступилась за двух детей-инвалидов из-за нехватки лекарственного обеспечения. В ходе проверки прав на лекарственное обеспечение выявлены"многочисленные нарушения».