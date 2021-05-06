Бойсе, США, 7 мая, 2021, 02:26 — ИА Регнум. Вооружённая шестиклассница ранила трёх человек в школе в американском штате Айдахо. Об этом 7 мая сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

Инцидент со стрельбой произошёл в городе Ригби. Предполагается, что подозреваемая в произошедшем, ученица шестого класса, сумела тайно пронести в школу огнестрельное оружие и открыть стрельбу по ученикам и педагогам.

В результате стрельбы пострадали двое детей и один взрослый. Отмечается, что школьница прятала оружие в школьной сумке и успела сделать несколько выстрелов как возле школы, так и в здании. Разоружить школьницу удалось одной из учительниц, она же удерживала подозреваемую до прибытия полиции.

В настоящее время устанавливаются мотивы произошедшего и как оружие попало в руки школьницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в Вашингтоне, в результате которой пострадала семилетняя девочка.