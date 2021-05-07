Владивосток, , 02:12 — REGNUM В конце мая в Приморье запустят программу поддержки доступного детского отдыха — родители смогут вернуть половину стоимости путёвки в лагерь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства 7 мая.

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Программа будет реализована Ростуризмом с использованием текущего механизма автоматического возврата денежных средств, известного как туристический кэшбэк.

С 20 мая желающие смогут приобретать путёвки в детские лагеря, возврат 50% от стоимости купленной путевки будет осуществлен на карту «Мир» в течение 5 дней. Программа рассчитана до конца года, чтобы дети смогли отдохнуть как на летние, так и на осенние каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке родителям за счёт средств регионального бюджета компенсировали 69% от стоимости путёвки в детский оздоровительный лагерь. Федеральная программа кэшбэка сделает летний отдых детей ещё более доступным.