7 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили реакцию западных делегаций на заседание СБ ООН о преступлениях националистов на Украине.

Светлана Рыбина, , 09:00 — REGNUM Заявление первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского о том, что реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН о преступлениях националистов на Украине оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение, вызвало обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 6 мая в социальной сети Facebook.

АккордеООН. Иллюстрация журнала Крокодил. 1951

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«Очередное заседание по Донбассу — это ярмарка не только лицемерия, но и лжи, подлости и духовного разложения, протухли уже полностью», — считает Света С.

Многие пользователи убеждены, что заседания Совета Безопасности ООН уже не представляют собой место, где страны пытаются достигнуть справедливости хоть в чём-то. Наоборот, вся деятельность этой организации завязана лишь на удовлетворении интересов США и подавлении России и Китая.

«Разве не понятно, что им нужна только своя правда. Можно рассказывать что угодно и всё равно будет только так, как хотят они», — убеждён Юрий Ч.

Некоторые комментаторы убеждены, что России пора перестать искать справедливости в международном дипломатическом поле. Пора решить вопрос Донбасса раз и навсегда. Таким образом, Москва решит все противоречия с западными странами.

«Кто-то ожидал чего-то другого? Про Украину надо забыть, и чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее все эти партнёры от нас отстанут. А Украину жаль», — поделился своим мнением Игорь М.

Донецк. Район автостанции «Мотель», последствия обстрела реактивными системами залпового огня «Ураган» ВСУ. 3 февраля 2017 года Татьяна Полоскова © ИА REGNUM

Часть людей убеждена, что западные страны, по сути, поднимают из могилы нацизм. Поэтому они будут до последнего вешать всем лапшу на уши и обвинять Россию во всевозможных грехах.

«А чего вы хотите?! Никогда никто из них не признает, что по их вине оживает нацизм! Пройдёт время, и уже другие политики скажут, что всё это натворили не они, ничего об этом не знали, просто белые и пушистые», — предполагает Сергей Б.

Отдельные пользователи предупредили горячие головы на Западе, что если НАТО двинет свои войска на российскую территорию, то в развязавшейся войне погибнет не только Запад, но и весь мир.

«Всё идёт по второму кругу: создание коалиции, окружение войсками, расчеловечивание оппонента с целью обелить себя в собственных глазах. Правда, времена изменились, и стоит всё-таки задуматься о том, что взаимное уничтожение в случае глобального конфликта неизбежно», — указал Александр С.

Нашлись и те, кто убежден, что западные страны сознательно двигают мир к глобальной войне и делают они это совершенно осознанно.

«Любое начинание имеет свой логический конец, ибо спустя время появляются силы, извращающие сам принцип этих начинаний. Совет безопасности ООН — это тот Рубикон, падение которого ознаменует крах нынешнего миропорядка, той бесценной ценности, которую, вот уже на протяжении нескольких десятилетий, извращает олигархия США и ЕС. Судные часы уже отбили свой первый бой», — пишет Максим Ж.

Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке

Напомним, 5 мая первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в Telegram, что реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН о преступлениях националистов на Украине оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение.