Бразилиа, , 01:59 — REGNUM Общее количество зарегистрированных в Бразилии случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 15 003 563 после выявления еще 73 380 новых носителей вируса. Об этом 6 мая сообщил на своем сайте минздрав страны.

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Вместе с тем 13 591 335 человек уже излечились от коронавирусной инфекции, а 416 949 — скончались от ее осложнений. За последние сутки в стране умерло 2550 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая ученые из города Рио-де-Жанейро в Бразилии обнаружили новую мутацию так называемого бразильского штамма коронавируса. Ему присвоили обозначение P.1.2.

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