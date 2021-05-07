Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 01:55 — REGNUM Гибель 25 человек в ходе полицейской операции по борьбе с незаконной наркоторговлей попросили объяснить губернатора Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро представители организации Amnesty International в Бразилии. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба организации в Twitter.

«Губернатору Клаудио Кастро нечего сказать о резне в Жакарезинью?» — такой вопрос задан на странице Amnesty International.

Напомним, перестрелка между сотрудниками полиции и подозреваемыми в незаконной наркоторговле произошла утром 6 мая в фавелах на севере Рио-де-Жанейро. В результате инцидента погибли 24 предполагаемых правонарушителя и один сотрудник полиции. Кроме того, получили ранения два человека, случайно оказавшихся на месте происшествия.

Отмечается, что число погибших во время полицейской операции стало рекордным для Рио-де-Жанейро с 1989 года. По мнению представителей правозащитной организации, полиция штата игнорирует решение Верховного суда, постановившего запретить полицейские операции на время пандемии. Губернатора Рио-де-Жанейро правозащитники обвинили в том, что его политика в вопросах безопасности приводит к нарушениям прав жителей фавел.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Рио-де-Жанейро в ходе перестрелки между полицейскими и подозреваемыми в незаконном обороте наркотиков погибли более 20 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Самара. Константин Титов отправляется в поездку по Сибири и Дальнему Востоку.