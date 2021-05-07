7 мая 2021 | Время чтения 13 мин

Понятия органической и улучшенной сельхозпродукции содержат только требования к их производству, но не позволяют организовать нормальный лабораторный контроль их качества, так как непонятно, в чем их особое качество состоит. Например, продуктами питания с самым высоким содержанием диоксинов являются говядина и коровье молоко. По этому параметру молоко из пальмового масла однозначно чище натурального как органического, улучшенного, так и обычного.

Дмитрий Хомяков, , 09:07 — REGNUM С середины прошлого 2020 года в стране происходит постоянный и существенный рост цен на продовольствие. В. В. Путин 9 декабря 2020 года в жесткой форме обратил на это внимание. На его взгляд, рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса, более того, он может быть вызван попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

Уже на следующий день председатель правительства РФ М. В. Мишустин устроил разнос членам кабинета за то, что не отследили ситуацию, призвал производителей и торговые сети «не наживаться на людях».

15 декабря премьер подписал ряд постановлений, которые нацелены на сдерживание роста цен на социально значимые продукты и стабилизацию ситуации на продовольственном рынке. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 млн тонн. На этот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы сейчас составляет 25 евро за тонну, для других культур она будет нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее €100 за тонну.

С 16 декабря 2020 российские власти подписали с ключевыми производителями соглашения о стабилизации цен. Министр сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушев был уверен, что цены на сахар и подсолнечное масло в России должны понизиться в течение 5 дней (с 16 декабря) в рамках соглашений и соответствующие меры будут действовать до конца I квартала 2021 года.

« (Предельная) Цена на сахар-песок составит (в опте) 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей », — указал министр. А в рознице, соответственно, не выше 46 руб. и 110 руб.

Он подчеркнул, что соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится около 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла, а сторонами соглашений выступают торговые сети, отраслевые союзы и ассоциации.

Растительное масло Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

30 декабря 2020 года В. В. Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары, разрешив правительству устанавливать на такие товары предельные розничные цены, но не более чем на 3 месяца.

30 марта 2021 года правительство продлило сроки действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло — до 1 июня и до 1 октября текущего года соответственно.

Очередной запрет уже экспорта гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна введен с 5 июня по 31 августа включительно. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Его ограничили, чтобы на внутреннем рынке было достаточно гречихи и гречневой крупы. Таким образом, власти хотят избежать резких колебаний цен. Экспорт российской гречихи существенно увеличился с ноября прошлого года. Минсельхоз объяснил это тем, что за рубежом повысился спрос на этот продукт. Ранее за ограничение экспорта выступил первый заместитель председателя правительства РФ А. Р. Белоусов.

Министр финансов РФ А. Г. Силуанов считает, что сельхозпроизводители, получающие поддержку от государства, должны ограничивать динамику цен на свою продукцию на внутреннем рынке. Об этом он заявил 30 апреля 2021 года на лекции в Финансовом университете.

«Если ты получаешь деньги из бюджета, тогда будь добр, ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке», — указал глава Минфина, чьи слова приводит Интерфакс

В России «много предприятий сельского хозяйства получают меры господдержки. Получая их, тем не менее увеличивают цены на внутреннем рынке, аргументируя тем, что цена на внешних рынках выросла, мы лучше туда будем отправлять нашу продукцию. А получают деньги из бюджета», — констатировал министр.

Гречишные поля Алтая Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

К сожалению, доходы населения страны, даже согласно скорректированной оценке Росстата — падают. Люди не могут больше поддерживать прежний уровень потребления и переходят на более дешевый рацион, экономят на еде, вынуждены потреблять пищевые суррогаты. Это, естественно, ограничивает темпы восстановления экономики, развитие внутреннего рынка, в том числе и продуктов питания, и сказывается на развитии аграрной отрасли. Государственное регулирование — это неверный посыл рынку, ведущий к его разбалансированию.

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины. Необходимость в ней отпала после введения новой методики определения прожиточного минимума и МРОТ. Следует напомнить, что понятие потребительской корзины появилось в России в 1992 году. Б. Н. Ельцин своим указом поручил правительству разработать минимальный потребительский бюджет исходя из набора товаров и услуг, «удовлетворяющих основные материальные и духовные потребности».

Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по РФ» впервые был принят в 1999 году. Новые версии принимали в 2006 и 2012 годах. Последняя — действовала до конца 2020 года.

Статистические и бумажные манипуляции продолжаются. Но реальное положение большинство граждан видит ежедневно, посещая объекты торговли.

Однако в стране уже существует и так называемая «органическая» продукция, а в ближайшее время появится ещё и продукция «с улучшенными характеристиками». Стоить эти товары будут однозначно существенно дороже, чем их аналоги. При этом Минсельхоз говорит о необходимости воспитания потребителя с целью формирования правильных предпочтений и вкусов, стремления к ЗОЖ и т. д.

Мука и сахар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Комитет Государственной думы по аграрным вопросам провел два мероприятия по данной проблеме:

С просьбой дать комментарий и оценить ситуацию с новыми видами продукции мы обратились к заведующему кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрию Хомякову.

Законодательная основа начала формироваться три года назад, когда приняли Федеральный закон от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 1 января 2020 года этот закон вступил в силу. Пока правоприменительная практика, которую можно проанализировать, составляет 16 месяцев.

По продукции с улучшенными характеристиками Госдумой приняты в первом чтении два внесённых правительством законопроекта: «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в связи с принятием ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками».

Планируется ввести регулирование российского бренда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, создаются единые подходы к оценке соответствия, маркировке и требованиям к такой продукции.

Капуста и картофель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В свою очередь удостоверение о соответствии продукции документам по стандартизации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками предлагается осуществлять в форме добровольной сертификации в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». После прохождения добровольной сертификации и получения сертификата соответствия производители сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками получат возможность использовать для маркировки графический знак единого образца.

Основным отличием «зелёной» продукции от «органики» является то, что при её производстве можно использовать удобрения, но только соответствующие особым критериям — с пониженным негативным воздействием на почву и урожай. Кроме того, предполагается сертификация именно сельскохозяйственной продукции, а не самого производства, как в случае с органической продукцией. В производстве сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками смогут применяться синтетические минеральные удобрения с особыми показателями по содержанию в них токсичных примесей, химические средства защиты растений с низким уровнем воздействия на окружающую среду, любые семена, за исключением ГМО-семян. Возможна обработка их препаратами для защиты растений.

Для информирования потребителей о производителях сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками и видах производимой ими продукции предусматривается создание единого государственного реестра производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Вторым законопроектом предлагается расширить перечень направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, а также перечень информации, включённый в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в связи с введением в законодательство новых категорий продукции.

В результате принятия рассматриваемых законодательных решений будут созданы условия для использования отечественными производителями сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дополнительных способов повышения качества конечной продукции, а потребители этой продукции получат возможность разграничения товаров с улучшенными характеристиками и иных товаров посредством специальной маркировки.

Первые национальные стандарты новой серии — «продукция сельскохозяйственная, сырьё и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками» — уже утверждены. Принятие же новых ГОСТов в этой области позволит отечественным производителям выпускать продукцию улучшенного качества и обеспечить узнаваемость и защиту российских брендов «экологически чистой» продукции. Так прогнозирует законодатель.

В России всегда первичное значение имеет правоприменительная практика. На сегодняшний день закон об «органической» продукции не реализуется целиком, а выполняются лишь отдельные направления (положения). Имеется 8—9 сертификатов, количество сертифицированных или занесенных в реестр профильных компаний — 63 (41 из них является субъектом малого и среднего предпринимательства). Чем будут заниматься сертификаторы в ближайшее время, смогут ли они найти для себя работу? Новых заявок практически нет.

Сельскохозяйственные работы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Да, работа в сложный период пандемии не останавливалась, и органы по сертификации выполняли по возможности все мероприятия, необходимые для того, чтобы производитель был в дальнейшем включен реестр, который ведется Минсельхозом РФ.

В европейских странах, например в Германии, основными производителями «органической» продукции являются фермеры. Это оправдано, потому что в рамках крупного хозяйства сложнее наладить «органическое» земледелие, работать при запрете средств защиты растений, агрохимикатов. Это всё может значительно снижать продуктивность посевов, возрастают риски полной потери урожая. Не каждый сельхозпроизводитель отважится на подобный шаг. Возникает вопрос и агрострахования с государственной поддержкой и без таковой.

И фермеры при наличии определённой поддержки могли бы занять свободную нишу в формирующемся сегменте «органической» продукции на рынке Российской Федерации.

На торговых полках отечественная продукция представлена незначительно, а импортная — уже заняла определенную позицию. Рассматривается вопрос и о взаимном признании национальных и международных стандартов и сертификатов. Но одна и та же продукция, производимая в разных странах по одинаковым требованиям, может иметь разное обозначение. Например, во Франции и Германии — это «био» и «эко», в России — «органик». В процессе взаимного согласования все три понятия должны стать юридически равнозначными.

Создание государственной программы «Развитие органического сельского хозяйства» — откладывается. Естественно, что в ней надеются увидеть государственную поддержку. Опять Федеральный бюджет?! Есть мнение, что это будет единый документ, но тогда в нём должны быть четко разделены «зеленая» продукция и «органическая». Это потребность и требование отечественных агропроизводителей. Они хотят ясности и понимания. «Зелёная» продукция им более доступна, «органическая» — это сложный процесс осознания и бюрократических процедур.

Горячая пора Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Завоевывать международный рынок, не создав условий для прихода новых российских предприятий на него, невозможно. А как быть с широко обсуждаемыми планами и миллиардной потенциальной валютной выручкой? Нет ясности со структурами, учреждениями и кадрами, которые должны реализовать это направление, готовить специалистов, проводить повышение квалификации и т. д.

Да, существует подробное описание маркировки органической продукции, которая одновременно включает в себя надпись и графическое изображение — знак органической продукции единого образца.

Однако есть и так называемый «гринвошинг». Это «зеленый» образ в упаковке, бутылки с зелеными колпачками, некие значки с расширительным толкованием или намеками, что продукт действительно обладает какими-то привлекательными или экологическими характеристиками для конечных потребителей. Бизнес и маркетологи, в общем-то, оперативно откликнулись на запросы рынка и определенной части потребителей.

Не совсем ясно, насколько высоким будет спрос на «истинную органическую продукцию» с учетом её высокой себестоимости.

К сожалению, у нас из аграрного и экологического законодательства фактически исчезло понятие «почва», мы апеллируем только понятием «земля», что не является синонимом и ведет к возникновению некой правовой коллизии.

Почва и её плодородие — фундамент, на котором получается и «органическая» продукция, и продукция с улучшенными экологическими характеристиками. Потому что без знания свойств почв, почвенных процессов, численных значений параметров плодородия — качественную продукцию не получить. И это надо чётко здесь понимать.

Мы обязаны провести комплексные и масштабные научные исследования, результаты которых бы показали, что возделывание и получение органической продукции теми методами и технологиями, которые считаются необходимыми и допустимыми для этого, не ухудшает плодородие почв, не обедняет их элементами минерального питания растений, не приводит к деградации и дегумификации (декарбонизации), а также не угрожает фитосанитарной ситуации. Только тогда можно смело утверждать, что органическое земледелие, получение продукции с улучшенными экологическими характеристиками сохраняет и воспроизводит важнейший национальный ресурс — почвы и их плодородие.

Уборка зерновых Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

У нас в стране 14,5 млн квадратных километров почвенного покрова. Это уникальное национальное достояние, которое будет основой будущей «зелёной» экономики страны. И вот если мы сейчас с вами чётко поймём, что органическое земледелие — это то, что улучшает и позволяет воспроизвести плодородие почв, тогда мы пойдём по верному пути.

Но вместе с тем на сегодняшний день есть существенные проблемы, о которых говорилось и при рассмотрении закона об органической продукции, и сейчас, в рамках рассмотрения закона о продукции с улучшенными свойствами. Это — отсутствие в определении понятия «органическая продукция» основополагающих требований, позволяющих создать целостную систему контроля. Референтные значения показателей и сами они должны быть определены и проверяемы лабораторным способом.

Например, представители контрольно-надзорного органа пришли в объект торговли. Обнаружили «органическую» продукцию, «экологическую» продукцию, продукцию с улучшенными свойствами и характеристиками. А в чём их отличия? Как сделать вывод, что потребитель не введён в заблуждение?

Упомянутые выше стандарты могут являться основой для изготовления этой продукции, но обязательными требованиями, которые подлежат контролю со стороны контрольно-надзорных органов, они быть не могут.

Пока впереди ещё много работы, и это далеко не полный перечень обсуждавшихся острых вопросов.

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