Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Действие указа, который вводит режим чрезвычайного положения для защиты нефтяных компаний США в Ираке, продлил еще на год глава Белого дома Джо Байден. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе американской администрации.

По информации представителей президента, это решение принято в связи с тем, что ситуация в Ираке продолжает нести угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Документ был подписан в 2003 году 43-м американским президентом Джорджем Бушем — младшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля американский посол в Багдаде Мэтью Туллер заявил, что Пентагон не собирается наращивать военное присутствие в Ираке.

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