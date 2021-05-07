Бразилиа, , 01:37 — REGNUM Новая мутация так называемого бразильского штамма коронавируса обнаружена учеными из города Рио-де-Жанейро, 6 мая сообщило управление здравоохранения одноименного штата Бразилии.

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Случаи заражения новой разновидностью SARS-CoV-2 зарегистрированы как в самом Рио-де-Жанейро, так и в других частях региона. Ученые пытаются выяснить, является ли вариант вируса с этой мутацией более заразным или приводит ли он к более тяжелому заболеванию COVID-19.

Выявленной форме коронавируса присвоили обозначение P.1.2.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что США в ближайшее время могут объявить о планах передачи Бразилии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

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