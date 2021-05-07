Мехико, , 01:17 — REGNUM В больницах Мехико в настоящий момент находятся 40 пострадавших в результате обрушения метромоста в городе. Об этом 6 мая сообщается на специальном сайте, который был создан городским правительством после трагедии.

Вместе с тем из медучреждений уже выписали 52 пациента, которые также пострадали в ходе ЧП. Ведутся поиски еще пяти пропавших людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 25 человек погибли при обрушении метромоста Мехико 3 мая. Власти города считают, что причиной происшествия мог стать дефект в конструкции сооружения.

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