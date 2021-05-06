Вашингтон, 7 мая, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Оставить пост пресс-секретаря Белого дома планирует Джен Псаки. Об этом 6 мая сообщила Mediaite.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

По словам пресс-секретаря Белого дома, изначально предполагалось, что она пробудет на этом посту около года. Псаки заявила, что уже настало время кому-то другому получить эту работу через год или примерно через год.

При этом Псаки уточнила, что её никогда не пугали, а даже нравились те вызовы и та ответственность, с которыми ей приходится сталкиваться на посту пресс-секретаря. Более того, на этом посту она делала всё для возвращения доверия к Белому дому.

Джен Псаки присоединилась к команде президента США Джозефа Байдена в ноябре 2020 года. Позднее американский лидер объявил о её назначении на пост пресс-секретаря Белого дома. С февраля 2013-го по 2015 год Псаки занимала должность главы пресс-службы Госдепа. В периоды с 2009-го по 2011-й и с 2015-го по 2017-й она также занимала должность помощника по коммуникациям занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы. На этом посту она стала широко известна благодаря неоднозначным высказываниям, ряд из которых стали интернет-мемами.