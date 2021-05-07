Лондон, , 01:04 — REGNUM Голосование на региональных выборах в Великобритании завершено и в стране начался подсчет голосов, 6 мая сообщила газета The Guardian.

В связи с действующими ограничения против коронавируса процесс проверки бюллетеней займет больше времени, чем обычно. Окончательные результаты по ряду округов будут известны только к 10 мая.

Голосование касалось определения состава муниципальных, местных и региональных советов Англии, а также состава законодательных органов Шотландии и Уэльса. По итогам выборов также должны быть названы имена новых мэров некоторых городов Великобритании. В их число входят Лондон, Ливерпуль, Манчестер, Бристоль, Донкастер и Солфорд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте телеканал Sky News передал, что первый министр Шотландии Никола Стерджен, которую обвиняли в возможном нарушении кодекса поведения чиновника, смогла избежать отставки перед выборами в шотландский парламент.

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