7 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 08:08 — REGNUM Заявление координатора правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера о том, что необходимо наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», чтобы восстановить партнёрское взаимодействие между США и Германией, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Северный поток — 2 Иван Шилов © ИА REGNUM

"Не хотите наш дешевый газ? Хорошо, направим его в Китай! Мерзнёте с сосулькой на ушах!» — пишет Айрин А.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное заявление носит крайне иррациональный характер с экономической точки зрения и ставит перед собой лишь одну цель — во что бы то ни стало угодить Соединённым Штатам.

«Штаты подталкивают Германию отказаться от «Северного потока — 2» в пользу покупки их сжиженного газа, который и заморочнее в эксплуатации, и дороже обойдётся. О себе думают, а не о Германии», — отметила Дарина Т.

Некоторые комментаторы уверены, что Вашингтон, по сути, заставляет Берлин отказаться от своих интересов в угоду нуждам США. Люди убеждены, что Россия вызвала к себе столь большую агрессию именно своим нежеланием подчиняться.

«Хорошие у Германии партнёрские отношения с США. В убыток себе. Они должны подчиняться, ведь решение из Вашингтона. И так остальные страны НАТО вынуждены отказаться от собственных интересов ради США. Таким же образом хотят подчинить и России, но, слава богу, президент не Горбачев и не Ельцин. Диктовки Запада теперь неприемлемы для Российской Федерации», — считает Геннадий Г.

Газопровод «Северный поток» соединяется с европейской газовой сетью двумя газопроводами OPAL и NEL Gazprom.ru

Часть пользователей призвала российского лидера перестать идти против течения и дать немцам того, чего они реально хотят. По мнению людей, Германия хочет полностью отдаться в объятия Соединённых Штатов и никакие экономические убытки ей уже не важны.

«Ну, зачем В.В.П. плывёт против течения? Там и подводные камни, там и другие преграды. Ну не хотят немцы наш газ, они хотят его у США. Зачем России им мешать? Пускай вся Европа живёт в объятиях США. Нам то что? Остановить все потоки и перенаправить их к нормальным соседям, ну, а лучше бы себя полностью снабдить. И пускай потом эта бабка Шапокляк-Меркель за свой счёт настраивает газификацию страны», — написал Дмитрий М.

«У меня такое предложение: нужно Германию и Европу вовсе отключить от газа. Разорвать контракты, хоть и в убыток России и пусть у США закупают», — предлагает Артём И.

Нашлись и те, кто всё ещё верит в немецкую рассудительность. Граждане считают, что жажда денег сыграет свою решающую роль, и Германия всё-таки достроит «Северный поток — 2».

«Капиталисты в убыток работать не будут. США не удастся отговорить Германию от «Северного потока — 2». Иначе правительству ФРГ после такого решения будет просто не отделаться от возмущённых граждан, которым придётся платить втридорога за американский газ», — предположил Олег Е.

Напомним, 5 мая координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», что необходимо наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», чтобы восстановить партнёрское взаимодействие между США и Германией.