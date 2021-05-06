Эр-Рияд, 7 мая, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Около 13 млн саудовских реалов (почти $3,5 млн) выделил на погашение долгов жителей королевства, оказавшихся в тюрьме за невыплаченные кредиты, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследный принц Саудовской Аравии. Об этом 6 мая сообщило Саудовское агентство печати.

Kremlin.ru Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Будут погашены кредиты более 150 должников, попавших в тюрьму. Деньги были выделены по случаю месяца рамадан, который является священным для мусульман во всём мире. Также уточняется, что около $23 млн принц направил на нужды благотворительности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Саудовская Аравия планирует в ближайшее время передать правительству Киргизии медицинское оборудование на общую сумму около $500 тысяч.