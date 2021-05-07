Анкара, , 04:06 — REGNUM Заместитель министра культуры и туризма Надир Альпаслан на пресс-конференции 6 мая заявил, что украинская делегация в Турции высоко оценила программу туристический безопасной сертификации. Он также добавил, что они также ожидают визит России в Турцию для того, чтобы услышать их оценку данной программы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«С российской делегацией можно будет встретиться до окончания месяца Рамадан», — подчеркнул он.

Министерство культуры и туризма Турции, которое проводит программу туристической сертификации при содействии специалистов по туризму из Германии, пригласило делегацию во главе с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко.

Министерство готовится встретиться с делегацией из России, чтобы продемонстрировать ей данную программу.

«В 2019 году более 1,5 млн украинских туристов отправились в нашу страну. В прошлом году, несмотря на эпидемические условия, около 1 миллиона украинских граждан приехали в Турцию на отдых. В этой связи мы продемонстрировали украинской делегации нашу программу сертификации безопасного туризма в Турции и меры, которые мы предприняли для обеспечения здоровой и безопасной среды. Они оценили программу как безопасную и успешную», — отметил Альпаслан.