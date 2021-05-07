Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Американский производитель электрокаров Tesla сделал официальное объявление на счет новой политики конфиденциальности. После того, как Китай надавил на компанию, Telsa согласилась предоставить больший доступ к данным владельцев своих электрокаров, сообщает 6 мая Electrek.

В последние месяцы Tesla и Китай вели напряженные дискуссии по поводу конфиденциальности.

Вначале Китай решил, что автомобили Tesla могут стать источником утечек, несущих угрозу национальной безопасности, и захотел ввести ограничения на использование Tesla для военнослужащих и персонала государственных предприятий, которые имеют отношение к оборонным отраслям и ключевым ведомствам.

В ответ Tesla пообещала оставлять собранные в Китае данные в пределах границ страны и даже предложила создать местный центр для сбора информации.

Потом последовала история с ДТП, когда два человека погибли в штате Техас из-за того, что электромобиль Tesla, который, как это предполагалось по предварительной информации, двигался в режиме автопилота, врезался в дерево.

Автодилер в результате предоставил данные по данному транспортному средству, что до этого Tesla категорически отказывалась делать.

Теперь компания опубликовала заявление, где говорится о создании новой базы данных, которая будет хранить больший объем информацию о клиентах Tesla. Не уточняется, как именно система будет работать, но эксперты предполагают, что метод потребует значительных расходов.